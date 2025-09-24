La intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en Pataz no ha podido frenar el baño de sangre en esa provincia. Organizaciones criminales volvieron a atacar y asesinaron a balazos a dos personas en distintos atentados ocurridos en el centro poblado Pueblo Nuevo.

A quemarropa

El primer hecho de sangre ocurrió en un campo deportivo de esa localidad. De acuerdo a las primeras informaciones, un joven, que había salido de un baile en compañía de su pareja, fue interceptado por un sicario que sin mediar palabra alguna le disparó en la cabeza.

La víctima, que quedó tendida en las escaleras de la cancha de fulbito, fue identificada como Edwin Arias Benites, de 33 años. Al lugar llegaron policías de Pataz, quienes tomaron declaraciones a testigos y revisaron cámaras de seguridad que pudieran captar al delincuente que acabó con la vida de este joven.

Más sangre

Los criminales también acabaron con la vida Ezwin Kleysson Polo Riveros, de 26 años. Él fue acribillado cuando bebía cerveza en el frontis de una bodega en compañía de un amigo.

Los delincuentes habrían llegado caminando y cuando estaban frente a su víctima le dispararon a quemarropa. Luego, habrían huido en un vehículo que los esperaba a metros de la escena del crimen.

Testigos socorrieron a Polo y aún con vida lograron llevarlo a la Posta Materno Infantil de Pataz. Ahí los médicos lograron estabilizarlo y, debido a la gravedad de sus heridas, dispusieron su inmediato traslado a Trujillo. Sin embargo, durante el trayecto, dejó de existir.

En un primer momento, agentes a cargo de las investigaciones sospecharon que ambos homicidios ocurridos en Pueblo Nuevo guardaban relación. No obstante, tras consultar con familiares y amigos de las víctimas, descartaron que los jóvenes se hayan conocido.

Con este doble asesinato, la provincia de Pataz suma 42 muertos a manos de la delincuencia este año. A nivel de la región La Libertad, se han reportado 209 crímenes durante el 2025.