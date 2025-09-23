Delincuentes asesinaron a balazos a un hombre cuando se dirigía a sus labores agrícolas por el sector conocido como “Los Colonos” del anexo Santa Clara, de la jurisdicción de Casa Grande, en la provincia de Ascope.

La víctima que ha sido identificada como Alexander Cárdenas Vega, de 40 años, deja en la orfandad a dos menores hijos.

LOS HECHOS

De acuerdo a la información preliminar, Cárdenas Vega como cada día se iba a su centro de trabajo; sin embargo, habría sido interceptado y sorprendido por unos desconocidos que se movilizaron en un vehículo menor y le dispararon a quemarropa.

El mencionado quedó tendido en medio de un camino de tierra de la zona, presentaba abundante sangrado, y fue encontrado por un grupo de trabajadores, quienes pidieron el apoyo de la Policía de la jurisdicción.

Tras el ataque, Alexander Cárdenas fue trasladado de inmediato al Hospital de EsSalud de Casa Grande, donde no resistió a la gravedad de sus heridas y el médico de turno certificó su deceso.

De acuerdo a algunas versiones de personas cercanas al occiso, habría sido víctima de extorsión. La Policía investiga este hecho y así poder identificar a los autores de este homicidio.

CIFRAS

En lo que va del año, se han registrado 207 crímenes en toda la región La Libertad. De los cuales, 75 ocurrieron en Trujillo, 40 en Pataz y 39 en Virú, provincias que se encuentran en estado de emergencia. Luego, le siguen Pacasmayo (14), Chepén (10), Ascope (9), Gran Chimú (7), Otuzco (5), Santiago de Chuco (5), Sánchez Carrión (2) y Julcán (1).