Continúa la inseguridad en la provincia de Trujillo. Una cámara de seguridad registró cuando un delincuente llegó hasta los exteriores de un negocio del distrito de Víctor Larco Herrera y se roba una moderna moto lineal.
Todo ocurrió al promediar las 9:16 de la noche del último lunes en la quinta etapa de la urbanización San Andrés. De acuerdo a las imágenes, se aprecia que llega el facineroso, quien llevaba puesto una gorra de color negro. Luego, manipula la chapa del vehículo menor, lo enciende y se lo lleva con total normalidad como si fuera el propietario.
El hampón necesitó 16 segundos para cometer el robo y habría utilizado una herramienta conocida como “peine” para romper el seguro de la motocicleta.
Cabe mencionar que, el agraviado que se encontraba cenando en un restaurante de la zona se percató luego de 10 minutos que no estaba su vehículo.
