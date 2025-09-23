Preocupante realidad. La Defensoría del Pueblo de La Libertad alertó que el número de menores de edad encerrados en el penal El Milagro de Trujillo por perpetrar delitos violentos incrementó en relación al mes anterior.

María del Carmen Olórtegui Risco, jefa de la oficina defensorial de esta región, informó a Sol Tv Noticias que a setiembre de este año hay 24 adolescentes, entre los 16 y 17 años, encarcelados en el centro penitenciario.

Hay que indicar que la misma funcionaria reveló a Correo hace 10 días que, al cierre de agosto, es decir hace menos de un mes, el número de menores presos llegaba a 11. Ahora, esta cifra incrementó.

La Ley

El internamiento de infractores a la ley penal en cárceles del país se dio luego de que el 10 de mayo último el Gobierno promulgara la Ley N° 32330, modificando el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Con esto, se declaró imputables a personas entre los 16 y 17 años que cometan delitos graves.

“En la región La Libertad fuimos los primeros que tuvimos adolescentes internos en el penal El Milagro. Hicimos el seguimiento desde un inicio y estos adolescentes la mayoría están por el delito de extorsión. Tenemos en la actualidad a 24 (presos)”, manifestó María Olórtegui.

Recordó que la Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de la norma que penaliza a adolescentes. La demanda busca que los menores sean enviados a centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación para que puedan ser resocializados.

“No es que defendamos o estemos a favor de lo que ellos cometan, porque deben tener una represalia con respecto a las consecuencias que esto significa; sin embargo, antes de esta ley ellos iban a la exFloresta para que ahí tengan un tratamiento de resocialización con psicólogos y profesionales, para que cuando terminen sus sentencias ellos puedan salir y estar en la sociedad, pero ya resocializados”, dijo.

La funcionaria, asimismo, lamentó las condiciones en las que se encuentran estos infractores, pues estarían hacinados en un ambiente que comparten con otros jóvenes. “Tienen un espacio muy pequeño solo para jóvenes de 16 a 21. Hay 76 (personas), aproximadamente, hasta los 21 años”, agregó.

Alerta

De acuerdo a información de la Policía, de enero a agosto de este año se intervinieron a 658 adolescentes involucrados en extorsiones, asesinatos, asaltos, venta de drogas, tenencia ilegal, entre otros delitos. Estas cifras preocupan pues ya superaron en un 9.3% a las capturas de menores registradas durante todo el 2024, que cerró con 602 detenciones.

“Ya no hay espacio en el penal El Milagro, de igual manera en la Floresta. ¿Quién hace su trabajo (de detenerlos)?, nosotros, la Policía, y vamos a continuar haciendo más capturas”, dijo el jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena.