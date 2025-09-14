El pasado 10 de mayo, la gestión de la presidenta Dina Boluarte Zegarra promulgó la Ley N° 32330, la misma que modificó el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, de tal manera que desde esa fecha se puede declarar imputables a menores de 16 y 17 años de edad que cometan delitos graves.

Estos cambios en el Código Penal han generado que se dé una situación particular y preocupante en el penal El Milagro de Trujillo

AL DETALLE

Ocurre que como resultado de las constantes visitas que realiza la jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, al referido centro penitenciario, se ha podido conocer que actualmente hay once menores recluidos de su libertad. La mayoría de ellos involucrados en casos de extorsión.

Sin embargo, el dato de mayor relevancia es que se verificó que dos de esos adolescentes tienen a sus padres (el papá) purgando condena en el mismo establecimiento penitenciario. Es decir, el sistema ha originado que progenitores e hijos estén presos en una misma cárcel.

CAMBIOS

Desde que se promulgó la Ley N° 32330 y se empezó a internar a menores de edad en las cárceles, la Defensoría del Pueblo se pronunció en contra de esta medida, pues considera que antes de ser internados en un penal, los adolescentes deben ser enviados a un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación para pasar por un proceso de resocialización.

MONITOREO

María del Carmen Olórtegui Risco dijo que el número de menores internados en la prisión varía constantemente. Es así que la data de los 11 adolescentes recluidos en el penal El Milagro pertenece a la semana pasada. “Esta semana vamos a volver a visitar el penal para ver la situación de los nuevos ingresos”, comentó.

Ahora bien, el problema de los hijos de los reclusos en los penales no es que crezca dentro de los muros de las cárceles, sino que en el exterior también hay una situación crítica que hay que atender.

PROGRAMA

De acuerdo con lo informado por Olórtegui Risco, existe el programa “Rompiendo Cadenas” y en la región La Libertad, tras entrevistar a los internos de los penales de Trujillo (hombres y mujeres) y Pacasmayo, se pudo conocer que existen 4,252 hijos de reclusos entre 0 a 17 años y 567 de 18 a 21 años.

Ahora bien, se ha registrado que de los 4,252 hijos de internos, 206 presentan problemas de salud; otros 254, de 6 a 18 años, no estudian; 66 sufren alguna discapacidad y 493 niños y niñas de padres privados de su libertad se encuentran en desprotección. “Tenemos varios casos que hemos podido ayudar a cambiar su espacio, su historia y ambiente, para que tengan nuevas oportunidades. Todo dentro de nuestras competencias”, señaló la jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad.

Según información policial, entre enero y agosto de este año fueron atrapados 658 adolescentes por estar involucrados en extorsiones, asesinatos, asaltos, venta de drogas, tenencia ilegal, entre otros delitos.