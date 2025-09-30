El Congreso de la República aprobó declarar a la ciudad de Chiclayo como “Cuna espiritual del papa León XIV” y reconocer de interés nacional la implementación de la ruta turística Por los Caminos del Papa León XIV.

La medida, impulsada por la Comisión de Cultura, recibió 92 votos a favor y fue exonerada por unanimidad de una segunda votación.

La propuesta busca resaltar el vínculo histórico y religioso entre Chiclayo y Robert Prevost, actual papa León XIV, quien ejerció como obispo en la capital lambayecana durante más de diez años.

Según el vicepresidente de dicha comisión, congresista Héctor Acuña, la norma representa un homenaje a la trayectoria pastoral del pontífice.

“Su formación espiritual y liderazgo pastoral en esta ciudad son innegables, por lo que Chiclayo es un lugar simbólicamente importante en el desarrollo de la espiritualidad peruana. En este sentido, la ley servirá para fortalecer la identidad religiosa local y preservar su legado en todo nuestro país”, señaló el parlamentario.

El legislador recordó que durante su permanencia en la diócesis chiclayana, León XIV desarrolló un rol activo frente a diversas emergencias.

Entre ellas, mencionó la asistencia a las familias damnificadas por las inundaciones del fenómeno El Niño costero, registradas entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, así como la provisión de oxígeno a la población en el periodo más crítico de la pandemia de la COVID-19.

Acuña agregó que la nueva ley no solo busca resaltar la dimensión espiritual del papa León XIV, sino también promover iniciativas culturales y educativas en los territorios relacionados con su labor pastoral.

“Aunado a ello, este proyecto de ley promoverá una prevención cultural y educativa alrededor de los lugares que recorrió el papa León XIV, potenciándose así la generación de iniciativas académicas, museos, centros de estudios tecnológicos o espirituales, rutas turísticas religiosas entre otras actividades”, afirmó.

La iniciativa se articula además con la creación de la ruta turística Por los Caminos del Papa León XIV, que integra a las regiones del Callao, La Libertad, Lambayeque y Piura.