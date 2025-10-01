Considerados los presos más peligros del país, Vladimiro Montesinos Torres; y los cabecillas terroristas Víctor Polar Campos (MRTA), Óscar Ramírez Durand, alias ‘Feliciano’, y Florindo Eleuterio Flores Hala, alias ‘Artemio’, recluidos en la Base Naval del Callao, serán trasladados al penal Ancón II.

Un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y el propio presidente de esa entidad, Iván Paredes Yataco, informan que el traslado debe ocurrir a inicios de enero del 2026. El motivo es el vencimiento del convenio, el 12 de enero del 2026, con la Marina de Guerra.

Los cuatro criminales, estimados de alta peligrosidad, cumplen sus condenas en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado en las instalaciones de la Base Naval del Callao.

El régimen de reclusión es de Máxima Seguridad y rigor, según establece el Decreto Supremo N.° 024-2001-JUS, es decir, aislamiento e incomunicación, visitas espaciadas solo de abogados, vigilancia las 24 horas, entre otros.

El jefe del INPE que estas condiciones de Máxima Seguridad se mantendrán rigurosamente en el penal Ancón II donde “se está haciendo también, un ambiente especial para ellos”.

CONDENAS

Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori, cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos en el caso Barrios Altos y La Cantuta, además de múltiples sentencias por corrupción y tráfico de armas.