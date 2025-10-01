La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, destacó el fortalecimiento de la coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensa Pública para enfrentar la inseguridad ciudadana. Señaló que esta articulación se aplica especialmente en las unidades de flagrancia, lo que ha permitido operativos exitosos.

Explicó que este esquema busca atender con rapidez los requerimientos de la Policía y la Fiscalía, garantizando soporte jurídico inmediato en capturas y acciones contra el crimen organizado. Como ejemplo, mencionó la reciente detención del delincuente peligroso Erick Moreno, conocido como ‘El Monstruo’.

Janet Tello resaltó el rol de las unidades de flagrancia como herramienta eficaz para un tratamiento judicial más rápido de los delitos detectados en el momento, con participación directa de todas las instituciones involucradas.

En otro tema, informó que el Poder Judicial ha solicitado al Ejecutivo autorización para otorgar en diciembre un bono especial a los trabajadores que perciben menos de 1,950 soles mensuales. También reiteró el compromiso de cumplir con la implementación del cuarto tramo de la escala remunerativa pendiente.

Finalmente, reafirmó que el Poder Judicial mantendrá el trabajo articulado con las demás instituciones del sistema de justicia, con el objetivo de responder con mayor eficiencia a los casos de flagrancia y reforzar la lucha contra la criminalidad.