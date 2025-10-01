El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con los recursos necesarios para su funcionamiento y negó que exista desfinanciamiento de la institución.

La precisión se dio en medio de versiones que advertían sobre limitaciones presupuestarias en el sector.

“En general, no hay problema de recursos para la Policía”, subrayó el titular del MEF, quien además aclaró que, de presentarse necesidades adicionales, estas podrán ser atendidas mediante la reserva de contingencia, un mecanismo dispuesto para cubrir requerimientos extraordinarios de distintos sectores.

Pérez Reyes recordó que la PNP dispone de presupuesto asignado, con lo cual queda garantizada la continuidad de sus operaciones. De esta manera, el funcionario descartó que la seguridad ciudadana pueda verse afectada por restricciones financieras en la institución.

Durante su presentación, el ministro también explicó que el presupuesto nacional del 2025 enfrenta una presión adicional debido al incremento del servicio de la deuda pública.

Este gasto se ha elevado en cerca de 47 mil millones de soles, principalmente por el vencimiento de bonos emitidos en 2006, 2016 y 2020, así como por el pago de intereses de obligaciones adquiridas en la pandemia.

Ante este panorama, el Ejecutivo ha iniciado un proceso de reperfilamiento de deuda, cuyo objetivo es reprogramar pagos y aliviar la carga fiscal en los próximos años.