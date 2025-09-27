El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la transferencia de hasta 30 millones 875,924 soles al Ministerio de Defensa para financiar la ejecución de cinco proyectos de inversión. La medida se enmarca en operaciones de endeudamiento interno.
La disposición quedó establecida en el Decreto Supremo N° 205-2025-EF, que autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. Estos recursos provienen de la fuente de financiamiento “Operaciones Oficiales de Crédito” y corresponden a lo aprobado en el Decreto Supremo N° 094-2025-EF.
El detalle de los montos y los pliegos beneficiados figura en el Anexo I del dispositivo legal, denominado “Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor del Ministerio de Defensa”. Dicho documento fue difundido en la sede digital del MEF el mismo día de su publicación en el diario oficial.
