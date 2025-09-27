La Comisión Permanente del Congreso examinará en la sesión de este lunes la denuncia constitucional contra la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino.

El dictamen de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) recomienda acusarla por la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política.

Es decir, por su participación en las acciones previas, durante y después del intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022 encabezado por el expresidente Pedro Castillo Terrones. Se propone su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.

La denuncia constitucional (351), fue presentada por al congresista Patricia Chirinos Venegas. La sesión de la Comisión Permanente está programada para las 15:00 horas.

DILACIÓN. Cabe precisar que transcurrieron 89 días desde que la SAC aprobó el informe de calificación que propone la inhabilitación, por 10 años, de la expremier.

El expediente, que había sido remitido a la mesa directiva del Congreso anterior presidido por Eduardo Salhuana, no avanzó un ápice en dicha administración.

En la sesión de este lunes se abordará también la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra. Se le acusa por haberse interesado indebidamente, en forma directa, en la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado. Sostiene la acusación que dicho abogado no cumplía con los requisitos legales para el cargo.

Igualmente, se verá la admisión a trámite de la denuncia constitucional contra la exfiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.