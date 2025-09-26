El congresista Edward Málaga Trillo solicitó a la Comisión de Defensa del Parlamento convocar al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al suspendido comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, a fin de que informen sobre las denuncias de una supuesta filtración de información a favor del delincuente Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El monstruo’.

La petición fue formalizada mediante un oficio remitido a la presidenta de dicha comisión, Karol Paredes. En el documento, Málaga recordó que Moreno Hernández, tras ser detenido en la ciudad de San Lorenzo, en Asunción (Paraguay), afirmó haber recibido apoyo de agentes policiales para eludir los operativos de búsqueda.

“Se hace necesaria una explicación oficial, sustentada y verificada al respecto”, señala el oficio.

El parlamentario advirtió que estas versiones no solo empañan la reciente captura, sino que además generan “justificadas sospechas” sobre las razones por las cuales otros prófugos de la justicia continúan sin ser localizados por la PNP.

En esa línea, Málaga destacó la importancia de que tanto el ministro Malaver como el general Zanabria expongan ante el Congreso las medidas adoptadas frente a este caso.

Según precisó, resulta indispensable conocer qué acciones preventivas, correctivas y punitivas ha dispuesto la institución policial para enfrentar eventuales irregularidades dentro de sus filas.

El pedido del legislador se enmarca en el debate sobre la transparencia y la confianza en la PNP, cuestionada por las declaraciones del propio Moreno Hernández.

Para Málaga, una investigación exhaustiva y las aclaraciones correspondientes son fundamentales a fin de preservar la legitimidad de la labor policial y garantizar que hechos de esta naturaleza no se repitan.