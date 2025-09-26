Erick Luis Moreno Hernández, alias ’El Monstruo’, uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica, permanecerá por el momento en una prisión de máxima seguridad en Paraguay, según informó el periodista paraguayo Iván Leguizamón,

Aunque Perú ya aprobó su extradición, la justicia paraguaya ha decidido mantenerlo detenido mientras se definen los siguientes pasos legales.

El cabecilla de la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ ha declarado que no desea regresar al Perú, alegando problemas de salud y afirmando haber sido protegido por miembros de la Policía Nacional del Perú.

Al detenido también se le encontró con documentación falsa, lo que agrava su situación legal.

Como se sabe, Erick Moreno fue capturado en San Lorenzo, por la policía de Paraguay. ’El Monstruo’ vivía con identidad falsa y está vinculado a múltiples delitos violentos, como el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar en 2025 y del empresario Erick Trujillo en 2020. Además, de liderar la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Aunque el Gobierno peruano aprobó su extradición el 28 de agosto de 2025, a pedido del Poder Judicial, la decisión de Paraguay de mantenerlo recluido retrasa el proceso.

Las autoridades de ambos países continúan investigando, incluyendo las supuestas redes de protección que el delincuente afirma haber tenido en Perú .