Un incendio de gran magnitud se desató en una feria de artesanía ubicada en la cuadra 7 de la avenida 28 de Julio, cerca del cruce con la avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima.

La emergencia se produjo minutos después de las seis de la mañana, de acuerdo con la información proporcionada por el portal de emergencias. Testigos indicaron a RPP que el fuego se propagó con rapidez en los stands del lugar.

Hasta 10 unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron a la zona para sofocar las llamas y evitar que se expandieran hacia locales cercanos.

Los trabajos se extendieron durante varias horas mientras se aseguraba la zona afectada.