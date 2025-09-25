Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, fue capturado en San Lorenzo (Paraguay), a pesar de los múltiples cambios físicos que adoptó en su intento por evadir la justicia.

Aunque alteró su apariencia con cabello más largo, barba crecida y un notorio aumento de peso, fueron sus tatuajes permanentes los que finalmente permitieron a las autoridades peruanas confirmar su identidad y poner fin a su fuga.

Durante su periodo de fuga, el delincuente modificó constantemente su imagen para pasar desapercibido.

La policía documentó cómo su aspecto varió desde un cabello corto y rizado en un intento de captura en marzo, hasta la imagen actual con la barba más tupida y el cabello ondulado.

El cambio más notable en su rostro y apariencia general fue el sobrepeso adquirido. Incluso se manejó la hipótesis de que se habría sometido a procedimientos estéticos, aunque los cambios más evidentes fueron puramente superficiales (peinado y barba).

A pesar de todos los esfuerzos por disfrazar sus facciones y confundir a las fuerzas del orden, las marcas en su piel resultaron ser la prueba definitiva. La comparación de los tatuajes fue la clave para ratificar que la persona detenida era Erick Moreno Hernández, a pesar de que su aspecto actual era muy diferente al de los carteles de “Los más buscados”.

Según informa Canal N, el general Marco Conde, jefe de la Dirincri, destacó la perseverancia policial: “Él pensaba que no iba a ser capturado, pero ”le pisábamos los talones”, afirmó. El general recordó además que ‘El Monstruo’ ya había alterado su aspecto en otras ocasiones, reforzando la importancia de la coordinación policial para su reconocimiento final.