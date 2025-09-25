Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue capturado en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. Se trata dEl cabecilla de la organización criminal “Los injertos del Cono Norte”, sindicado como el autor principal de varios secuestros, entre ellos el de la menor Valeria y la joven Lucero.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, Moreno Hernández es señalado como el principal autor de numerosos secuestros, incluido el de la menor Valeria Vásquez Barrientos, ocurrido en el distrito de Comas.

Como se sabe, en diciembre de 2023, Moreno Hernández había sido incluido en la lista de “Los más buscados” del Mininter, luego de haber sido condenado a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima, por los delitos contra el patrimonio (homicidio y sicariato), además de microcomercialización de drogas.

El prontuariado delincuente había sido declarado prófugo a escala nacional e internacional.

Extradición de Erick Moreno

Como se sabe, en agosto pasado el Ejecutivo decidió aprobar la extradición desde Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, con el fin de que cumpla en el Perú la condena impuesta en su contra por el delito de robo agravado.

Al respecto, el ministro de Justicia, Juan Santiváñez, indicó este miércoles en Canal N que, como ya se aprobó la extradición, lo que corresponde es “solicitar la entrega de esta persona”; aunque refirió que lo más rápido sería una expulsión por parte de Paraguay . “Ya no durará días, sino horas (su entrega)”, aseguró.

No obstante, Santiváñez señaló que primero se coordinará con el Ministerio del Interior y la Cancillería.

