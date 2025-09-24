El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, informó que esta semana presentará al Congreso un proyecto de ley destinado a combatir los discursos de odio que promuevan o inciten a la discriminación y la violencia en el país. Según aclaró, dicha iniciativa no contempla sanciones penales, sino que busca promover una “cultura de paz”.

“Estamos promoviendo el proyecto de ley que lo anunciamos, que ahora ya está casi listo. Lo que vamos a presentar esta semana seguramente al Congreso es que debe estar proscrito la actividad de que fomenta el odio. Eso no puede darse. Nosotros tenemos que fomentar una cultura de paz a través de los medios de comunicación, a través de las políticas públicas en un momento de encrispación social“, declaró a RPP.

Gutiérrez señaló que el proyecto de ley no pretende limitar la libertad de expresión ni afectar el trabajo de la prensa en el país.

“Desde la defensoría siempre procuramos que la libertad de expresión, la libertad de prensa, son fundamentales para hacer que esta democracia funcione como algo natural y no forzado, como muchos. Sí. Algunos forzadamente entran a la política para ejercitar una acción violenta en el ámbito electoral, en el ámbito del ejercicio pleno de la gobernanza también”, agregó.

El defensor del Pueblo no descartó que esta iniciativa legislativa pueda contemplar sanciones en el ámbito electoral para quienes, al postular a un cargo público en las próximas elecciones, difundan discursos de odio.