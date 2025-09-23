Día clave. Hoy por la mañana se instalará el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, procesada por la presunta recepción de aportes ilegales de Odebrecht y OAS para financiar su campaña del “No a la revocatoria” y su reelección en el 2014.

La sesión se realizará a las 09:00 a.m. en la sede Carlos Zavala del Poder Judicial con los jueces a cargo Nayko Coronado Salazar, Max Vengoa Valdiglesias y Wilmer Quispe Umasi.

José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, a cargo del caso contra Villarán. Foto: GEC / César Bueno

DETALLES

La Fiscalía le imputa a la exburgomaestre la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.

Por ello, piden una condena de 29 años de prisión.

La tesis fiscal refiere que la exautoridad recibió más de once millones de dólares de las constructoras brasileñas, esto a cambio de contratos o adendas en su gestión.

Precisamente, durante el juicio oral estará presente el fiscal José Domingo Pérez para la sustentación, un representante de la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, así como los abogados de los otros 18 acusados, para los cuales se piden penas entre los nueve y 18 años de prisión.

Se espera que la Fiscalía ofrezca detalles sobre la muerte de Miguel Castro. Foto: (Alessandro Currarino /GEC)

AVANCE

Todos los implicados deben acudir de manera presencial a la sesión, de no hacerlo, los jueces tienen la potestad de ordenar su captura para asegurar la presencia en el proceso.

Si no existe ninguna oposición a la instalación del juicio, la Fiscalía puede dar inicio a sus alegatos iniciales.

Se espera que en la sesión, el Ministerio Público ofrezca mayor información sobre José Miguel Castro, quien fue hallado degollado en el baño de su casa.

El rol de Castro en el juicio era clave, porque confesó que los aportes que fueron entregados por las compañías brasileñas.