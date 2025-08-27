El Tribunal Constitucional citó al fiscal José Domingo Pérez Gómez para este miércoles 27 de agosto, con el propósito de que sustente sus argumentos frente a la demanda de habeas corpus presentada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La solicitud busca el archivo del proceso penal que se le sigue por los presuntos aportes irregulares a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.

Es así como el TC dispuso que el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Ministerio Público para los casos Odebrecht y Lava Jato, presente su informe oral en una audiencia pública presencial programada para las 10:30 a.m. en la sede de dicha institución, ubicada en el distrito de San Isidro.

El fiscal Pérez participará en este proceso luego de que el Tribunal Constitucional decidiera incorporar al Ministerio Público, permitiéndole así ejercer su defensa dentro del proceso de habeas corpus presentado por Keiko Fujimori, con el que la lideresa de Fuerza Popular busca que se archive el proceso penal en su contra.

El Tribunal Constitucional consideró necesario que el Ministerio Público se pronuncie sobre el extremo del recurso presentado por la defensa de la excandidata presidencial, en el que se solicita la nulidad de las imputaciones formuladas por la Fiscalía en su contra dentro del proceso penal conocido como el caso ‘Cócteles’.

Según una resolución a la que tuvo acceso RPP, el TC autorizó que el Ministerio Público participe en el proceso mediante su procurador público y/o los fiscales a cargo del caso, quienes deberán ser notificados formalmente sobre la demanda de habeas corpus presentada por Keiko Fujimori.

El máximo intérprete de Carta Magna subrayó que, una vez que el Ministerio Público haya ejercido su derecho de defensa —o vencido el plazo para hacerlo—, el caso quedará listo para la emisión de la resolución definitiva.