El presidente del Congreso, José Jerí, aseguró que el Parlamento respeta la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, luego de la suspensión por seis meses que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dictó contra Delia Espinoza.

Al participar en la 37ª edición de PERUMIN Convención Minera, realizada en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa, el titular del Parlamento subrayó: “Como Congreso, somos respetuosos de esas decisiones”.

“Más allá de algún tupo de opinión subjetiva que no viene al caso, toda autoridad pública tiene que saber respetar las decisiones de las instancias e instituciones correspondientes”, agregó.

Jerí Oré manifestó su confianza en que Gálvez Villegas actúe con imparcialidad, respete la separación de poderes y promueva los acercamientos necesarios con las distintas instituciones para favorecer la colaboración entre ellas.

“El Congreso está debatiendo una reforma de justicia que evidentemente también alcanza al Ministerio Público y tener una participación mucho más activa y receptiva de parte de ellos será importante para tener una visión global”, sostuvo el titular del Parlamento.

Junta de Fiscales designa a Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino

El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez fue elegido este lunes por la Junta de Fiscales Supremos como fiscal de la Nación interino, luego de que Delia Espinoza quedara suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un periodo de seis meses.

La sesión que formalizó la decisión se inició a las 9:00 de la mañana.

La designación se concretó después de que Pablo Sánchez, quien había asumido la conducción del Ministerio Público el último fin de semana, resolviera no continuar en el cargo debido a complicaciones de salud. Su breve paso por el despacho fue determinante para convocar a la junta que definió al nuevo titular interino.

Mientras Espinoza enfrenta un recurso judicial para revertir la sanción, la conducción de la Fiscalía queda en manos de Gálvez. El eventual regreso de la magistrada dependerá de lo que resuelva el Poder Judicial, un trámite que podría extenderse durante varias semanas.

El nuevo fiscal interino tiene un historial con episodios de controversia. Su nombre apareció en las investigaciones del caso Cuellos Blancos del Puerto y en su momento llegó a ser suspendido de sus funciones como fiscal supremo. Hasta antes de la reciente designación, desempeñaba funciones en la Fiscalía de Familia.

En declaraciones previas, Gálvez había señalado que asumiría la responsabilidad únicamente si contaba con el respaldo de sus colegas.

