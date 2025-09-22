Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia de la República destacó por la precariedad de sus discursos, por ejemplo, la “parábola” pésimamente narrada del pollo vivo o muerto.

Por ese motivo, cuando el 7 de diciembre de 2022 dio lectura a un discurso que anunciaba el golpe de Estado, nadie pudo creer que lo redactara por su cuenta.

Y aunque los demás acusados en el juicio por el golpe guardaban silencio en una aparente protección al exmandatario, parece que todo cambió.

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, aseguró que nadie revisó el documento que leyó el expresidente, incluso, cuestionó a quienes creen que Castillo no haya redactado el discurso sin ayuda.

Betssy Chávez cuestiona a quienes dudan de las capacidades de Pedro Castillo. (Foto: Poder Judicial)

SE QUEDA SOLO

La expremier Betssy Chávez fue consultada acerca de si revisó o no el discurso que leyó el expresidente Castillo el día del golpe de Estado.

“Nadie (lo revisó), porque cuando nosotros entramos al despacho del señor presidente, había un file sobre la mesa. El presidente saca del sobre manila unas hojas”, relató.

En entrevista con el portal LP, la expremier también dijo no tener conocimiento sobre quién redactó el mensaje.

“¿Y por qué no se puede creer que ha sido el mismo presidente de la República (quien redactó el mensaje)?“, cuestionó Chávez.

En la misma línea, la exjefa del Gabinete Ministerial dice que el expresidente Castillo tiene la capacidad suficiente para redactar discursos.

Por eso, recordó que el Congreso interpeló al excanciller César Landa cuando este preparó un discurso para una actividad del exmandatario Castillo en el extranjero. Sin embargo, este último salió del protocolo y presentó su propio discurso.

“¿Por qué no creer que el presidente tiene la capacidad de redactar su discurso?“, insistió.

La expremier Chávez es procesada por el golpe de Estado.

RESPONSABILIDAD

Otro momento clave de la entrevista fue cuando Chávez recordó algunas justificaciones que dio el excanciller Landa en el Hemiciclo.

“Él indicó que los discursos que tienen refrendo ministerial son de responsabilidad solidaria de todos los ministros, pero aquellos discursos que no tienen nuestro refrendo, no son nuestra responsabilidad”, manifestó.

Cabe recordar que Betssy Chávez no es la única que evitó asumir responsabilidad por el discurso del golpe de Estado, sino también el expremier Aníbal Torres, quien se desempeñaba como asesor de la PCM aquel 7 de diciembre de 2022.

En marzo de este año, respondió muy incómodo a la prensa al ser consultado por la imputación de la Fiscalía que lo sindican como el autor del discurso.

“Ahora tiene que probarlo, eso es una mentira”, dijo.