El Poder Judicial ordenó a la Fiscalía para que concluya la investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo por las presuntas irregularidades en la designación de Omar Chambergo Rodríguez como presidente del Consejo Directivo de Osinergmin.

La decisión la tomó el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado un pedido de la defensa del exmandatario.

La defensa de Pedro Castillo argumentó que la Fiscalía había excedido el plazo legal de 60 días para la investigación, iniciado en mayo de 2024. El magistrado Checkley aceptó este punto, señalando que el plazo venció el 20 de julio y que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, las diligencias preliminares no pueden prorrogarse.

Así, el Ministerio Público tiene dos opciones: presentar una denuncia constitucional contra Castillo ante el Congreso o archivar el caso de forma definitiva. Este proceso se suma a los múltiples juicios que enfrenta el expresidente, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por los delitos de rebelión, conspiración y otros, derivados de su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.