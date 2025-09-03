Luego que el Tribunal Constitucional declarara fundado el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Betssy Chávez, el congresista Roberto Sánchez acudió a los exteriores del penal para estar presente en los momentos de la liberación de la exministra.

Minutos después, el parlamentario logró ingresar a esta prisión y se tomó una selfie al lado de la exministra.

Hoy abrazo a mi compañera Betssy Chávez con la emoción de quien ve que la verdad, tarde o temprano, se abre paso entre tanta injusticia. Su libertad no es sólo personal: es el símbolo de que no nos rendimos, de que aún en medio de la persecución política seguimos firmes, juntos,… pic.twitter.com/x5kBRzGmCR — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) September 3, 2025

TC ordenó excarcelación de Betssy Chávez tras anular prolongación de prisión preventiva

El Tribunal Constitucional resolvió declarar fundado el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Betssy Chávez Chino.

Cabe mencionar que también se declaró nulos los actos procesales relacionados con la prolongación de su prisión preventiva, al considerar que fueron dictados fuera del plazo establecido por la ley.

La decisión incluye la anulación de la resolución que convocó a audiencia, la propia audiencia y la Resolución 7, de fecha 27 de diciembre de 2024, que extendió el plazo de la medida.