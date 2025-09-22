Arequipa vuelve a colocarse en el centro de la minería mundial con el inicio de PERUMIN 37 Convención Minera, que se desarrollará desde hoy hasta el 26 de setiembre en el Campo Ferial de Cerro Juli del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

La conferencia, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) desde 1954, congregará a más de 65 mil asistentes, entre especialistas, inversionistas, empresarios, autoridades y representantes de la sociedad civil, consolidándose como la principal plataforma de diálogo del sector.

La presidenta de PERUMIN 37, Jimena Sologuren Arias, destacó que esta edición cobra especial relevancia en un contexto preelectoral, porque el país requiere espacios de consenso y visión compartida.

“El Perú se convierte en la capital minera del mundo. Y lo hace en un momento crucial, marcado por los desafíos económicos que enfrentamos como país y por un próximo proceso electoral que exige visión y responsabilidad. Estamos convencidos de que la minería puede y debe ser motor de bienestar. El lema que nos guía en esta edición es claro y directo: “Juntos por más oportunidades y bienestar para todos””, refirió.

En ese sentido, recalcó que la convención minera puede convertirse en un punto de inicio para la búsqueda de consensos.

“Los peruanos exigimos certezas, propuestas viables y, sobre todo, espacios donde las prioridades nacionales puedan discutirse con rigor. PERUMIN 37 se presenta en un escenario estratégico para la construcción de consensos y el desarrollo sostenible del Perú”, afirmó.

MASIVO

El evento se realizará sobre un área de más de 14 mil metros en el que se han instalado más de 1,200 stands distribuidos en seis pabellones y la participación de más de 700 organizaciones públicas y privadas.

Una de las principales novedades es la habilitación de un nuevo patio de maniobras, donde se exhibirán en funcionamiento equipos de pequeña, mediana y gran minería de empresas líderes como Power, Maqui Perú, Mapfre, Tega Industries, Sany Group y XCMG.

Ese espacio tendrá capacidad para 200 personas y permitirá observar pruebas prácticas de maquinaria pesada. Asimismo, por primera vez en la historia, el Pabellón Internacional de la Exhibición Tecnológica Minera (Extemin) reunirá a representantes de 16 países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Turquía e Italia.

El Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad (TIS) también marcará un récord histórico con más de 630 trabajos técnicos postulantes, cifra superior a la del año pasado. En paralelo, se espera un fuerte impacto económico para la ciudad de Arequipa: el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza, proyectó la creación de 8,000 empleos temporales y beneficios para los sectores de hotelería, gastronomía y transporte.

Precisamente, Sologuren Arias recalcó que la minería en el Perú representa el 60% de las exportaciones nacionales, genera más de 250 mil empleos directos y dinamiza economías locales.