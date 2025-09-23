El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, destacó la disposición de Rafael López Aliaga para entablar un diálogo serio y técnico respecto al funcionamiento del tren Lima–Chosica.

“Siempre dijimos que este proyecto debía impulsarse respetando las normas y con un enfoque técnico. Saludo la disposición del alcalde Rafael López Aliaga de sumarse a las conversaciones y estoy en contacto permanente con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para concretar rápidamente la reanudación de la mesa técnica donde la Municipalidad Metropolitana de Lima es bienvenida”, expresó el ministro a la prensa.

Sandoval insistió en que no planea postular a ningún cargo público en los próximos comicios y aseguró que continuará al frente del MTC mientras así lo dispongan la presidenta y el premier Eduardo Arana.

El ministro también se refirió al pedido de interpelación en su contra en el Congreso, presentado por presuntamente haber generado un estancamiento en el desarrollo económico del turismo, entre otros asuntos.

“Soy un demócrata, creo en la Constitución y no me salgo un milímetro de ella. El reglamento del Congreso prevé la interpelación y los funcionarios tenemos que someternos de concretarse este pedido”, indicó.

López Aliaga asegura que ha “retomado la amistad” con César Sandoval para dialogar sobre proyecto del tren Lima-Chosica

Rafael López Aliaga anunció que ha retomado “una amistad” con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en el contexto de las gestiones para instalar una mesa técnica que evalúe la viabilidad del tren Lima–Chosica.

“Con el ministro de Transportes hemos restablecido una amistad. En serio, yo lo he llamado, le he dicho al caballero: ‘Mira, esto no puede ser personal. Aquí está en juego el bienestar de mucha gente’. Lo he llamado por el tren, por eso lo he llamado. Pero le he llamado también por otro tema”, expresó durante la inauguración de una loza deportiva en el distrito de Ate.

Cabe recordar que, el 19 de septiembre, López Aliaga utilizó su cuenta en X para invitar al titular del MTC y al premier “a una reunión técnica, priorizando el bienestar de Lima Este, para encontrar una solución al tema pendiente”, respecto al proyecto del tren Lima-Chosica.