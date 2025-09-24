Congresistas de diversas bancadas presentaron ayer una moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, pedido que podría ser admitido la próxima semana por el pleno del Parlamento, para su posterior debate y votación.

La solicitud cuenta con 35 firmas de igual número de legisladores, dos más del mínimo requerido (33) para presentar la moción.

En un principio, el pedido contaba con 36 firmas, pero instantes después de su presentación la congresista Heidy Juárez (Podemos Perú) retiró su rúbrica.

SUSTENTO. De prosperar la moción, el también extitular del Interior podría enfrentar una segunda censura del Parlamento y se verá obligado, una vez más, a renunciar al Gabinete ministerial, como lo hizo en marzo pasado.

De acuerdo con el documento, Santiváñez “ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneinidad, confianza y probidad para encabezar un sector tan crucial como el de Justicia y Derechos Humanos”.

“Su permanencia en el cargo supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra corrupción y a la vigencia del Estado de Derecho en el Perú”, reza el documento.

En vista de que el Congreso de la República se encuentran en semana de representación, el pedido sería evaluado la próxima semana.