El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, abordó sobre situación del proyecto Conga y el futuro de la minería en la región de Cajamarca. Indicó que dicho proyecto debería ser replanteado desde cero.

En declaraciones a Canal N. el titular del Minam recordó que Conga, un proyecto que fue suspendido hace más de una década debido a conflictos sociales, se encuentra totalmente detenido.

Subrayó que la empresa Newmont lo ha retirado de su lista de reservas, y en caso de que se intente reactivar, tendría que ser reformulado desde cero, considerando nuevos acuerdos sociales y ambientales con la población local y sus autoridades.

Jorge Montero también destacó la implementación de un plan de desarrollo territorial en la región Cajamarca, liderado por dicho ministerio y el de Economía y Finanzas. Refirió que este plan busca impulsar la región a través de proyectos de infraestructura como un ferrocarril y mejoras en el acceso al agua potable, así como iniciativas en la agroexportación y la ganadería.

Precisó que el objetivo es que los beneficios de la minería se vinculen con otras actividades económicas para reducir las brechas sociales. Montero mencionó que las empresas como Yanacocha y Buenaventura han mostrado interés en participar en este esquema de desarrollo.

El ministro concluyó que la decisión de activar proyectos mineros en la región le corresponde a Cajamarca. Afirma que el rol del ministerio es facilitar el diálogo entre empresas, autoridades y comunidades para asegurar que las conversaciones se den de forma pacífica y se respeten las demandas de la población, permitiendo que la región aproveche su potencial minero para el desarrollo del país.