Los artistas colombianos Shakira y Beéle han causado revuelo en las redes sociales tras la difusión de un video donde aparecen bailando al ritmo de “Currucuchu”, una cumbia tradicional de La Niña Emilia, emblemática del carnaval de Barranquilla.

El propio Beéle, joven exponente del género urbano, fue quien compartió el clip en sus plataformas, acumulando millones de reproducciones y reacciones en TikTok e Instagram en poco tiempo.

Las imágenes muestran a ambos cantantes dentro de un estudio de grabación, demostrando gran complicidad.

En el video de poco más de 30 segundos, el intérprete de “Si te pillara” y Shakira, vestida con un conjunto de jean rasgado, se muestran cómodos y divertidos. Realizan varios pasos, incluyendo giros y movimientos sincronizados, mientras el joven cantante la toma de la cintura.

El encuentro ha desatado especulaciones entre los seguidores sobre una posible colaboración musical entre ambos artistas.