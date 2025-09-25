Líder criminal “El Monstruo” capturado en Paraguay tras huir de la justicia peruana.
Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue capturado el último miércoles en San Lorenzo (Paraguay), en un operativo conjunto de inteligencia entre la Policía de Perú, Paraguay, Brasil e Interpol.

El prontuariado delincuente estaba fugado y es acusado de extorsión, sicariato y liderar la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, que operaba en Lima.

El arresto ocurrió en una vivienda alquilada donde Moreno Hernández se ocultaba tras huir del país. En un video difundido, se observa cómo la Policía Paraguaya irrumpe en la casa y detiene al delincuente, vestido con polo blanco y pantalón corto azul.

Los agentes de Paraguay rodearon a Moreno Hernández, en lo que parece ser su habitación. Fue esposado y trasladado para continuar las investigaciones.

El Ministerio del Interior de Perú (Mininter) recordó que ‘El Monstruo’ fue condenado a 32 años de prisión por secuestro, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas. Su banda actuaba principalmente en distritos como Comas, San Martín de Porres y Los Olivos, extorsionando a empresarios y empleando tecnología, hackers y drones para sus crímenes.

El titular del Mininter Carlos Malaver confirmó que se aprobó su extradición luego de detectar sus movimientos entre Paraguay y Brasil; aunque ‘El Monstruo’, señaló tras ser capturado que no viajó al último país.

En tanto, su madre enfrenta arresto domiciliario por presunta complicidad. La orden de captura internacional contra Moreno Hernández cuenta con apoyo de Perú, México, Brasil y Estados Unidos, mostrando la magnitud de su red criminal en la región.

Video: X - Andina

