Marcelo Tinelli sorprendió a su público al confirmar el término de su romance con la modelo peruana Milett Figueroa, con quien compartió dos años de relación.

El conductor argentino eligió su espacio digital recién lanzado, el podcast Estamos de paso, para comunicar que la pareja decidió poner punto final a su vínculo sentimental.

Durante la transmisión en vivo, Tinelli expresó con claridad que se trataba de una “ruptura definitiva”, aunque resaltó el afecto que conserva hacia Figueroa.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett (Figueroa), le mando un beso. Yo estoy bien, pero hemos llegado al final de una relación hermosa de dos años”, señaló ante sus oyentes.

El presentador también se tomó un momento para reflexionar sobre lo vivido junto a la actriz peruana. “El amor que le tengo no cambiará, se modificará y estará en otro lugar, y creo que para ella igual. Fue un ciclo muy grande. La quiero mucho, la amo mucho, fueron años hermosos”, añadió.

A pesar de la separación, Tinelli explicó que continuará en contacto con Milett debido a compromisos laborales que ella mantiene tanto en Argentina como en Lima.

“Trabajará acá en Argentina, en Lima… Gracias por estos años hermosos, me gusta terminar los ciclos de buena manera”, afirmó. Incluso dejó abierta la posibilidad de que la modelo participe en el futuro como invitada en su canal de YouTube: “Algún día podría venir Milett”.

En su mensaje, el conductor no solo agradeció a Figueroa, sino también a la familia de la modelo, destacando el vínculo afectuoso construido en ese tiempo.

Asimismo, dejó entrever que, aunque el capítulo amoroso se cierre en el presente, el destino podría dar nuevas oportunidades: aclaró que se trata de una “ruptura definitiva”, pero reconoció que “no sabe lo que pueda pasar en el futuro”.

Finalmente, Tinelli se despidió con palabras de gratitud hacia su expareja. “Gracias amor por todo lo que me has dado, me quiero despedir así, muchísimas gracias de todo corazón”, expresó al cierre de la transmisión.