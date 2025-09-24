Santiago Suárez confesó en una reciente entrevista que, tras la denuncia de agresión sexual presentada en su contra por una ciudadana estadounidense en octubre de 2024, le ha resultado muy complicado encontrar trabajo, aunque el proceso legal aún sigue en curso.

El actor admitió que, a raíz de esta denuncia, varias puertas se le han cerrado en el mundo de la actuación. No obstante, señaló que ha encontrado trabajo en otros ámbitos. Asimismo, reconoció que no ha sido fácil atravesar esta etapa, ya que desde muy joven siempre se mantuvo en constante actividad laboral.

“ Ha sido difícil hasta el día de hoy, por la familia. Siempre he estado en cosas, siempre he estado en proyectos, siempre chambeando desde muy pequeño y es difícil ser un vago, ósea no hago nada, qué aburrido ”, manifestó en el programa “Habla Chino”.

Asimismo, Santiago reveló que suele pedir ayuda a sus amigos cercanos: “ A veces me levanto motivado, muevo redes sociales, busco a contactos, ya los tengo cansados. Les digo: Hermanos, si hay chamba, pásenme la voz’ ”.

Además, Suárez comentó en qué trabajos ha estado mientras continúa el proceso judicial en su contra.

“ Vergüenza no tengo, jamás. He hecho horas locas, zancos, he trabajado en home center como vendedor, he sido mesero en una cadena de pizzería y se gana con las propinas y recursos yo tengo, pero a veces es difícil por la situación en que ando, en que la gente te dé la mano, igual yo sigo adelante ”, indicó.