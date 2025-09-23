A pocos meses de convertirse por primera vez en mamá, la cantautora mexicana Natalia Lafourcade anunció que llegará a Lima el próximo 19 de mayo para ofrecer un concierto único en el Parque de la Exposición, como parte de su esperado “Cancionera Tour”. Natalia recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, incluyendo Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires, consolidando una de sus giras más esperadas del 2026. Las entradas estarán disponibles exclusivamente en Joinnus, y la preventa con Interbank se inicia desde este martes 23 de septiembre.

Con más de 20 años de trayectoria, Lafourcade se ha posicionado como una de las artistas más influyentes de la música en español. Ha recibido múltiples premios Grammy y 17 Latin Grammy, y es creadora de álbumes emblemáticos como “Hasta la Raíz”, que la llevaron a un reconocimiento internacional.

Su propuesta musical fusiona el pop, jazz, bolero, bossa nova y el folclore tradicional mexicano, especialmente el son jarocho, lo que la ha convertido en una voz única y referente cultural en la región. Además de sus reconocidos éxitos como “En el 2000” y “Nunca es suficiente”, se ha consolidado como una guardiana de la memoria cultural, promoviendo la preservación de las raíces y la identidad latinoamericana.

Lima tendrá la oportunidad de disfrutar de un repertorio exquisito, que combina las canciones más queridas de Natalia Lafourcade con las piezas de su más reciente álbum “Cancionera”

Nominaciones Latin Grammy 2025

La artista atraviesa un momento clave en su carrera: recientemente fue anunciada con nueve nominaciones a los Latin Grammy 2025, incluyendo las categorías más importantes como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año por su más reciente producción “Cancionera”.

“Me siento profundamente agradecida con la música, con mi equipo, con cada persona que me acompaña y con ustedes, que dan sentido a cada instante dedicado a este sueño que se sostiene desde la dulce infancia… Que nunca olvidemos la esencia de nuestras causas y nuestra hermosa raíz latinoamericana. ¡Viva la música!”, comentó la artista.