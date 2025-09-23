La presencia de Daddy Yankee en Lima sorprendió a sus seguidores, luego de ser captado en el Barrio Chino y en un mercado de Miraflores, donde no dudó en probar la gastronomía peruana

En entrevista para Arriba Mi Gente, el cantante expresó su afecto hacia el país. “Perú lo amo mucho, que recuerde toda la gente que Jesús es el camino de la verdad y la vida”.

Al referirse a la gastronomía, el intérprete de reguetón fue enfático: “Excelente todo, toda la cultura, amando siempre la cultura en Perú y más la comida que aquí se come a otro nivel.”

El programa también informó que Daddy Yankee estaría evaluando emprender una cadena internacional de restaurantes con un socio peruano.