Rosángela Espinoza y Gabriel Meneses respondieron a las cámaras de ‘Más Espectáculos’ tras el beso que protagonizaron en el reto de actuación de Esto es Guerra. El modelo afirmó que no se puso nervioso gracias a su experiencia como actor, mientras que Espinoza comentó que lo tomó como parte del show.
Durante la entrevista, el reportero les preguntó si habría un nuevo beso y la guerrera respondió: “¿Por qué no?”, dejando abierta la posibilidad de repetir la escena. Ambos resaltaron que lo hicieron de manera profesional.
El reto consistió en interpretar a Carlos Daniel y Paola de la recordada telenovela La Usurpadora, cumpliendo con cada línea de la escena, incluido el apasionado beso que sorprendió a sus compañeros.
“Yo le he dado mucha confianza a Rosángela porque tengo más experiencia. Y no tendría problema en que haya una nueva escena”, afirmó el ‘guerrero’.
‘Esto es Guerra’ sigue siendo el programa en vivo más visto de la televisión y en los últimos días superó los 18 puntos de rating, consolidando su liderazgo en el horario estelar.
