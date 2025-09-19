Yadira Rubio y Ericka Zuta engalanan festival nacional de los bailes tradicionales.
En una ceremonia especial fueron coronadas las dos jovencitas piuranas que engalanarán el “XXXI Concurso Nacional de 2025”. Se trata de las señoritas Yadira Rubio Ancajima (Reina de Tondero) y Ericka Zuta García (Reina de Marinera Norteña).

Este festival nacional se desarrollará los días 4 y 5 de octubre en su Coliseo Juan Seminario del Club Grau, donde cultores, academias y aficionados de estos bailes tradicionales, darán vida a este espectáculo, y los participantes compartirán su talento en un espacio que busca preservar y promover la riqueza cultural del país.

TRADICIÓN PIURANA

Este evento celebra con orgullo nuestras raíces y la promoción de nuestros bailes, tanto de tondero (desde nuestro Morropón) como la Marinera Norteña de Piura.

Estuvieron presentes en la coronación el coordinador general, Víctor Samaniego, y los integrantes del comité organizador: Celia Vera, Gustavo Suárez, Mario Siancas y Víctor Morey, quienes señalaron que se espera la presencia de cientos de parejas de bailarines llegados desde todas las regiones del Perú, que pueden inscribirse hasta el 3 de octubre.

Cabe señalar que el festival se llevará a cabo el día sábado 4 de octubre, desde las nueve de la mañana, con la etapa de eliminatoria nacional de tondero y marinera norteña y, al día siguiente, la etapa semifinal, final y finalísima nacional de ambos bailes.

CORSO Y PASACALLE

Previo a este acontecimiento se llevará a cabo un corso y pasacalle cultural con varias parejas de bailarines por las principales calles de Piura, el sábado 27 de setiembre, a partir de las 3:00 p.m., donde Piura vivirá una tarde de tradición, música y alegría.

Participan organizaciones, asociaciones, talleres, clubes y academias que promuevan la práctica del tondero y la marinera norteña, quienes se pueden inscribir en la oficina de Cultura hasta el 26 de setiembre. Este corso será presidido por las soberanas.

