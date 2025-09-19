En una ceremonia especial fueron coronadas las dos jovencitas piuranas que engalanarán el “XXXI Concurso Nacional de Tondero y Marinera Norteña 2025”. Se trata de las señoritas Yadira Rubio Ancajima (Reina de Tondero) y Ericka Zuta García (Reina de Marinera Norteña).

Este festival nacional se desarrollará los días 4 y 5 de octubre en su Coliseo Juan Seminario del Club Grau, donde cultores, academias y aficionados de estos bailes tradicionales, darán vida a este espectáculo, y los participantes compartirán su talento en un espacio que busca preservar y promover la riqueza cultural del país.

TRADICIÓN PIURANA

Este evento celebra con orgullo nuestras raíces y la promoción de nuestros bailes, tanto de tondero (desde nuestro Morropón) como la Marinera Norteña de Piura.

Estuvieron presentes en la coronación el coordinador general, Víctor Samaniego, y los integrantes del comité organizador: Celia Vera, Gustavo Suárez, Mario Siancas y Víctor Morey, quienes señalaron que se espera la presencia de cientos de parejas de bailarines llegados desde todas las regiones del Perú, que pueden inscribirse hasta el 3 de octubre.

Cabe señalar que el festival se llevará a cabo el día sábado 4 de octubre, desde las nueve de la mañana, con la etapa de eliminatoria nacional de tondero y marinera norteña y, al día siguiente, la etapa semifinal, final y finalísima nacional de ambos bailes.

CORSO Y PASACALLE

Previo a este acontecimiento se llevará a cabo un corso y pasacalle cultural con varias parejas de bailarines por las principales calles de Piura, el sábado 27 de setiembre, a partir de las 3:00 p.m., donde Piura vivirá una tarde de tradición, música y alegría.

Participan organizaciones, asociaciones, talleres, clubes y academias que promuevan la práctica del tondero y la marinera norteña, quienes se pueden inscribir en la oficina de Cultura hasta el 26 de setiembre. Este corso será presidido por las soberanas.