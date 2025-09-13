La Escuela Superior de Música “José María Valle Riestra” llevará a cabo el XIV Festival Internacional de Saxofón denominado “Perú Sax, Piura 2025”, con artistas de varios países como Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, España, Panamá, México, entre otros. El evento se realizará del día 15 al 18 de setiembre.

Son un total de 45 artistas que llegarán a nuestra ciudad a este espectáculo especial a llevarse a cabo en la misma Escuela de Música, con la cual se pretende promover, estimular e impulsar el potencial en los músicos de esta especialidad instrumental.

Habrá performance de solista en la categoría de música académica y música popular, con la interpretación de obras del repertorio peruano e internacional.

LOS INVITADOS

Estarán en Piura como invitados los músicos internacionales Alfonso Padilla(España), Daniela Aguilera (Chile), Pablo Beltrán (Colombia), Omar López (México), Tracy Heavner (EE.UU), Michell Torres (Ecuador), y los grupos colombianos Ensamble Funsax y Saxofonía.

Por Perú, los representantes serán Jean Pierre Magnet, Isam Abu-Arkub, Pablo Ladera (todos de Lima), Eduardo Fuentes y Jonahatan Arias (Ica), Mike Chacón (Puno), Henry Hernández (Pacasmayo) y desde Trujillo: David Lapeyre, César Cabanillas, Dennis Shapiama y el Grupo D´San Huánuco.

Representando a la ciudad de Piura estarán Alheandro Zapata, Aldo Dedios, Carlos Carrasco, Ronald Chávez, Arturo Miranda, Eduardo Fernández, y el grupo Ensamble Adolphe Sax.

ACTIVIDADES

El XIV Festival y XI Concurso Internacional de Saxofón Perusax-2025 incluye desde su primer día muestras artísticas entre las 4:30 p.m. y 6:00 p.m. en los ambientes de la Escuela de Música José María Valle Riestra.

Asimismo, habrá recitales y conciertos con ingreso libre, además actividades pedagógicas, como talleres, clases maestras, conferencias, ponencias, conversatorios y concursos.

También, en los primeros días, en el Club Centro Piurano, habrá conciertos de Jam Session entre las 7:00 p.m. y 9:00 p.m. La ceremonia de clausura será el día jueves 18 en la Plaza de Armas de nuestra ciudad.