Agua Marina, considerada la mejor orquesta de todos los tiempos, con grandes profesionales que siguen recorriendo el Perú y el extranjero lanzó un videoclip a través de la plataforma de YouTube, que acaparó la atención de sus fans y seguidores, sumando más del 150,000 vistas en solo tres días.

El video se grabó en los manglares de San Pedro, en Sechura, y tiene entre sus temas clásicos las canciones “Agonía de amor”, “Eres todo para mí” y “Espero tu llamada”.

El video dura casi 9 minutos y se viralizó rápidamente por el peculiar espacio que utilizaron en la grabación, haciendo que los usuarios reaccionen en diversas plataformas.

EL RANKING

Los temas que interpretaron los integrantes de la famosa agrupación piurana Agua Marina pertenecen a Carlos Cleghorn Espino (“Agonía de amor”); Alfredo Gutiérrez (“Eres todo para mí”) y Lisandro Meza (“Espero tu llamada”), que se convirtieron en tendencias en el ranking musical.

Agua Marina es una destaca agrupación de origen sechurana fundada el 30 de agosto de 1976 por don Teófilo Quiroga Rumiche (recientemente fallecido) y ahora integrada por los hermanos Quiroga-Querevalú, siendo considerada como la trilogía de la cumbia peruana, junto con Armonía 10 (Piura) y el Grupo 5 de Monsefú.