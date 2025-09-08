El destacado pianista y compositor Alexander Chinchay presentará el estreno de su obra “Espejos Andinos”, una creación de carácter contemporáneo posmoderno con lírica andina, en el marco del evento “Pianista del Futuro”, que se realizará en el Teatro Nacional de Trujillo.

Este estreno representa un momento especial en la carrera del artista, quien este año suma dos estrenos en la misma ciudad, consolidando a Trujillo, como un espacio clave para la proyección de su propuesta musical que fusiona tradición y modernidad.

Además, Alexander Chinchay, conocido como El Gran Rumitana, anuncia un acontecimiento histórico para la escena cultural de Piura.

EN PIURA

El próximo 27 de septiembre, en el Auditorio de la Universidad Nacional de Piura, se realizará el estreno de su primera ópera, “Atabalipa y el Último Sinones”, una obra de gran formato inspirada en una ancestral leyenda piurana.

Con Espejos Andinos y su ópera Atabalipa y el Último Sinones, Alexander Chinchay reafirma su compromiso con la creación musical contemporánea desde el Perú, ofreciendo al público experiencias artísticas que entrelazan lo ancestral y lo actual.