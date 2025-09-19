Micheille Soifer lanzó su más reciente sencillo, “Rubia con tu plata”, una cumbia pop con un enfoque fresco y humorístico que invita a bailar. El tema fue compuesto y producido por Viejo Rodríguez y combina elementos de cumbia tradicional con un estilo moderno.

“Es una canción para reírnos un poco de la coyuntura, para pasarla bien, sin entrar en dimes y diretes”, señaló la cantante, quien destacó que la propuesta busca entretener sin generar controversias.

El videoclip, grabado en estudio, apuesta por un estilo colorido y sencillo. “Quisimos hacer algo distinto, algo que simplemente divierta. El videoclip es ligero, sin pretensiones, porque la música también es para pasarla bien”, agregó Soifer.

La artista adelantó que pronto estrenará una colaboración con un reconocido representante de la cumbia peruana. Además, continúa recorriendo el país con su orquesta, llevando su espectáculo en vivo a diversas ciudades.