Magaly Medina cuestionó a Micheille Soifer tras el estreno de su canción “Rubia con tu plata”, tema que sería una indirecta para Leslie Shaw.

“Ha intentado de todo y nada le ha funcionado. Ahora está intentando ser conductora, pero hasta creo que le iría un poquito mejor en el canto que en la conducción”, manifestó al inicio.

La “Urraca” analizó en su programa la letra de la nueva canción de la también conductora de televisión y no dudó en burlarse de ella.

“ ¿Ustedes creen que alguien va a corear en un concierto: ‘Gringa, tú sí, la verdadera angurrienta’? Nadie. Porque a Leslie Shaw la quieren más que a Michelle y se saben más las letras de sus canciones que las de Michelle, que prácticamente nadie recuerda. La única canción por la que se le identifica es Bombón Asesino, y ni siquiera era de su autoría ”, indicó Medina entre risas.

Asimismo, Magaly se sorprendió cuando Micheille mencionó a Chechito en su tema, por lo que no dudó en cuestionar su capacidad como cantante y compositora.

“ ¿Quién te asesora? ¿Quién te lava el cerebro? ¿Tan pocas neuronas tienes que piensas que con esto vas a conseguir algo? Es pura piconería y envidia a Leslie Shaw, porque ella ahora es la más buscada, la que todos quieren tener en sus conciertos. Eso es indiscutible ”, agregó la periodista.

Además, una de las partes de la canción que destacó fue: “Ya casi llegas a los cuarenta”. Ante ello, la “Urraca” la criticó por comparar la edad que tiene con la rubia.

“ Burlarte de la edad como si fueras una chibola de 20 es absurdo, sobre todo cuando no has logrado nada importante en la vida. Tu mejor momento fue de ‘guerrerita’, y eso ya pasó hace mucho tiempo ”, acotó Magaly.