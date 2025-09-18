Eduardo Rabanal, expareja de Paula Arias, contrajo matrimonio hace unos días con su prometida, Pilar Rosales. La pareja difundió en redes sociales las imágenes de la ceremonia.
El futbolista y su esposa unieron sus vidas en una ceremonia civil y posteriormente celebraron con familiares y amigos en una recepción íntima, donde él le dedicó emotivas palabras.
“Hoy que doy un paso tan importante en mi vida, la persona que más seguro se siente de hacer todo esto soy yo… He sentido que durante toda mi vida me he podido equivocar un millón de veces y siento que desde el momento en el que te conocí, mi vida cambió y cambió de verdad”, expresó conmovido.
Pilar Rosales, actual esposa de Eduardo Rabanal, es magíster en Gestión Pública y licenciada en Administración, de acuerdo con la información que comparte en sus redes sociales.
