El próximo sábado 27 de septiembre, el Centro de Convenciones Leguía será el escenario de ICONOS, un concierto que reunirá a tres de los nombres más grandes y representativos del rock nacional: RÍO, Mar de Copas y Pelo Madueño.
Este evento, producido por On The Rocks Concerts bajo el sello Rock Patrio, promete un recorrido sonoro por décadas de himnos que han marcado generaciones.
Desde los éxitos vibrantes de RÍO, pasando por las atmósferas melódicas y letras profundas de Mar de Copas, hasta la versatilidad y energía de Pelo Madueño, el público vivirá un espectáculo de alto nivel, cargado de nostalgia, pasión y rock en su máxima expresión.
ICONOS es un homenaje a la trayectoria de artistas que han escrito páginas memorables en la historia musical del país.
Datos del evento:
📅 Fecha: Sábado 27 de septiembre
📍 Lugar: Centro de Convenciones Leguía – Av. Arequipa 834, Lima
🎟 Entradas: ticketmaster.pe
🎤 Artistas: RÍO • Mar de Copas • Pelo Madueño