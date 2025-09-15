La 77 edición de los Premios Emmy tuvo como gran protagonista a la comedia “The Studio”, que se llevó un total de 13 galardones en la ceremonia celebrada este domingo en el teatro Peacock de Los Ángeles, consolidándose como la producción más premiada de la noche.

La serie no solo se alzó con el Emmy a mejor comedia, sino que también destacó en las categorías actorales con el triunfo de Seth Rogen como mejor actor en comedia.

En el rubro dramático, la gran vencedora fue “The Pitt”, que obtuvo el Emmy a mejor serie de drama. Su protagonista, Noah Wyle, se impuso como mejor actor en drama, mientras que Katherine LaNasa ganó como mejor actriz secundaria.

La categoría de miniseries tuvo a “Adolescence” como la gran triunfadora, llevándose el premio a mejor serie limitada, junto a los reconocimientos de Stephen Graham (mejor actor), Owen Cooper (mejor actor secundario) y Erin Doherty (mejor actriz secundaria).

Otras actuaciones premiadas fueron las de Jean Smart, que se llevó el Emmy a mejor actriz en comedia por “Hacks”, junto con Hannah Einbinder como mejor actriz secundaria en la misma serie. En drama, Britt Lower brilló por su rol en “Severance”, mientras que Tramell Tillman se llevó el Emmy a mejor actor secundario.

En miniseries, además de los logros de “Adolescence”, la actriz Cristin Milioti ganó como mejor actriz por “The Penguin”.

La gala reafirmó el peso de nuevas producciones que apuestan por diversidad de géneros y narrativas, dejando en claro que la televisión atraviesa un momento de renovación creativa.