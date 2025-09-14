Después de varios meses, Jefferson Farfán se reencontró con su hija y compartió el emotivo momento a través de sus redes sociales. El exfutbolista compartió con la pequeña, dejando de lado, los conflictos que mantiene con Darinka Ramírez.

Aunque no tenía restricciones para ver a su hija, el exfutbolista confesó cuánto la había extrañado durante todo este tiempo. Por ello, decidió compartir una actividad que les permitiera reconectar y fortalecer su vínculo.

“ Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer sus pulseritas a la niña más hermosa del mundo. Qué día tan maravilloso. Te amo ”, escribió la “Foquita” junto a un emotivo video, donde se le aprecia a él y a su hija.

Farfán compartió la historia en Instagram el sábado 13 de septiembre, aunque hasta el momento se desconoce si Darinka Ramírez estuvo presente.

Jefferson Farfán y su menor hija vuelven a verse luego de varios meses.

Farfán “está totalmente desencajado” tras libertad de su primo “Cri Cri”, revela Tilsa Lozano

En su programa “La Noche Habla”, Tilsa Lozano comentó sobre la reciente liberación de Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, quien pasó casi un año en prisión luego ser acusado de violencia sexual contra una joven durante una fiesta en la casa del exfutbolista.

De acuerdo con la exmodelo, hace días le llegó el rumor de la liberación de “Cri Cri”, por lo que se comunicó con la “Foquita” para consultarle por dicho tema y este se lo confirmó.

“Es un tema sumamente delicado, lo traté con pinzas, le mandé un mensaje y pregunté si esa información que había llegado a mí era verdad, efectivamente me lo confirmó y me dijo que sí, que no quería hablar del tema, pero que era una noticia que ya se venía escuchando, obviamente que a él sus abogados ya le había informado”, indicó.

Tras la confirmación de la noticia, Lozano dijo que se volvió a comunicar con Farfán y se mostró afectado: “Hoy le volví a escribir, está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”.

Además, la conductora de televisión manifestó que, según fuentes muy cercanas a Jefferson Farfán, se tiene previsto apelar la decisión del juez que otorgó la libertad a “Cri Cri” en primera instancia.