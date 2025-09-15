Micheille Soifer reveló su deseo de convertirse en madre en un futuro cercano. La cantante aseguró que ya ha tomado acciones concretas para hacer realidad ese sueño y que planea tener un hijo con el cantante cubano Gleyson Reñé.
Cuando fue consultada por Trome sobre dicha decisión, la conductora de televisión dijo: “Estoy súper animada”. No obstante, aclaró que aún no está embarazada: “No, pero ya congelé mis óvulos”.
La también cantante indicó que no quiere esperar más tiempo para dar este importante paso: “Tengo 35 años y mi idea es tener un bebé el otro año”.
Además, reveló la identidad de su actual pareja: “Es Gleyson Reñé, ex Combinación de La Habana y ahora es solista”.
La artista dijo que el tema de la maternidad ha sido recurrente en su entorno, incluso entre sus seguidores: “Hasta los ‘Michi Lovers’ han crecido y son papás”, expresó entre risas.
Además, Soifer expresó su intención de no quedarse con un solo hijo, ya que desea es formar una familia numerosa. “Quisiera tres. Mi mamá tuvo cinco”, confesó.
También, decidió compartir un sensible episodio familia en relación a la diferencia de edad que tiene con su hermano menor.
“Yo le llevo 13 años y cuando se hablaba y escribía de eso, él (su hermano) me preguntó: ‘¿Eres mi mamá?, dímelo, yo te perdono’”, manifestó.