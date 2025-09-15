Micheille Soifer reveló su deseo de convertirse en madre en un futuro cercano. La cantante aseguró que ya ha tomado acciones concretas para hacer realidad ese sueño y que planea tener un hijo con el cantante cubano Gleyson Reñé.

Cuando fue consultada por Trome sobre dicha decisión, la conductora de televisión dijo: “Estoy súper animada”. No obstante, aclaró que aún no está embarazada: “No, pero ya congelé mis óvulos”.

La también cantante indicó que no quiere esperar más tiempo para dar este importante paso: “ Tengo 35 años y mi idea es tener un bebé el otro año ”.

Además, reveló la identidad de su actual pareja: “ Es Gleyson Reñé, ex Combinación de La Habana y ahora es solista ”.

La artista dijo que el tema de la maternidad ha sido recurrente en su entorno, incluso entre sus seguidores: “Hasta los ‘Michi Lovers’ han crecido y son papás”, expresó entre risas.

Además, Soifer expresó su intención de no quedarse con un solo hijo, ya que desea es formar una familia numerosa. “ Quisiera tres. Mi mamá tuvo cinco ”, confesó.

También, decidió compartir un sensible episodio familia en relación a la diferencia de edad que tiene con su hermano menor.

“Yo le llevo 13 años y cuando se hablaba y escribía de eso, él (su hermano) me preguntó: ‘¿Eres mi mamá?, dímelo, yo te perdono’”, manifestó.