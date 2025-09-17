Gustavo Salcedo, expareja de Maju Mantilla, conversó con Tilsa Lozano y reveló que los chats que evidenció la periodista Verónica Alcántara, serían falsas.

De acuerdo con la productora de “Trivu TV”, al parecer Salcedo se contactó con ella en el año 2023 tras el “ampay” que difundió el programa de Magaly Medina, donde se le ve saliendo de un hotel con una mujer.

No obstante, Gustavo negó estas afirmaciones: “ Gracias por tu preocupación, solo queremos paz y respeto en nuestra familia ”, expresó en “La Noche Habla”.

“ Me pasaron que va una periodista que ha hecho mucho daño, no he dado ninguna declaración, justamente porque lo que más me molesta es proteger a quienes están cerca. Estos chats son confidenciales ”, agregó el empresario.

Asimismo, la expareja de la reina de belleza comentó que no quiere continuar con esta “novela” después de su separación con Maju.

“ Te agradecería mucho que no nos sigan afectando, lo pido con respeto (...) Solo complemento la respuesta a la solicitud que me hiciste temprano, porque todo rebota y nosotros no lo hemos buscado (...) Solo no quiero seguir con la novela que hace daño y llega a mis hijos ”, sostuvo.

Por su lado, la productora de “Trivu TV” le mandó un mensaje a Gustavo Salcedo, después de oír sus declaraciones.

“Yo no le estoy haciendo daño ni a Gustavo, ni a Maju, ni a su familia, ¿por qué?, porque el daño se lo hacen ellos mismos haciendo las cosas que hacen. Tú eres el que me contactaste, yo estaba enfocada en la investigación, pero yo te dije un miércoles: ‘Yo no voy a rebotar esto mientras no tenga algo grabado’. Eso lo sabe cualquier periodista”, indicó frente a cámaras.