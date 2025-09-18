Maju Mantilla sorprendió a los televidentes de “Arriba mi gente” al anunciar su renuncia al programa matutino de Latina, en medio de los fuertes rumores que la vinculan con una presunta infidelidad a su expareja, Gustavo Salcedo.

Santi Lesmes tomó la palabra para expresarle su total respaldo y, al mismo tiempo, lamentó que intenten perjudicarla.

“ Maju si es lo que necesitas… te queremos, te entendemos, yo no soy tu compañero, soy tu amigo de hace más de 10 años, te traje acá, eres mi amiga, siempre voy a estar contigo ”, sostuvo el conductor español.

En ese sentido, recordó una frase que le enseñó su madre y expresó su indignación al señalar que Maju Mantilla se ha convertido en el blanco de especulaciones.

“ Hay una frase que quiero dejarla, mi madre me la enseñó hace muchísimos años, ‘no es necesario el daño gratuito’, y eso es lo que se está haciendo y eso es lo que yo siento el día de hoy, no entiendo cómo la gente puede estar disfrutando del daño gratuito ”, agregó Lesmes.

Maju Mantilla, entre lágrimas, anuncia su salida de Arriba mi Gente: “Soy un ser humano que comete errores”

¡No va más! Entre lágrimas, Maju Mantilla se tomó unos minutos de su programa para anunciar que deja Arriba mi Gente, luego de los recientes acontecimientos que la vinculan con una presunta infidelidad con su productor de TV.

“Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionadas. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas”, expresó la exreina de belleza.

Luego continuó con: “La mentira repetida no se convierte en verdad. Me siento muy afectada. Este programa necesita energía, he dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado. Esta carga ha llegado a mis compañeros (...) que no se lo merece y no es justo, por tal motivo he decidido no continuar en el programa”, añadió.

En otro momento, Maju reveló que estos días no se ha sentido bien, debido a las múltiples acusaciones de infidelidad. Cabe mencionar que, en distintos programas de TV en streaming, la vinculan no solo con uno, sino con varios hombres.

“Decían que venía como si nada a trabajar y no es así, es un compromiso de trabajo, es mi responsabilidad. Yo no vengo al programa a cargar de mis problemas a la gente porque creo que no es justo”, contó.