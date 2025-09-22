Carol Reali, conocida en el Perú como Cachaza, sorprendió este fin de semana a sus miles de seguidores al anunciar su compromiso con el actor brasileño André Bankoff, con quien mantiene una relación desde 2023.

El romántico momento se dio durante un viaje a Porto de Pedras, en el estado de Alagoas, Brasil, donde Bankoff se arrodilló para pedirle matrimonio a la exchica reality. Cachaza, emocionada, compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram, luciendo el anillo de compromiso y sellando la propuesta con un tierno beso.

“¡SIIIIIIIIIIIIIII! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”, escribió la modelo y excompetidora de Esto es Guerra.

Así fue la pedida de mano de Cachaza, expareja de Rafael Cardozo.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde influencers como Mafer Neyra, Daniela Núñez Dodero y Tati Calmell, así como el conductor Renzo Schuller, felicitaron a la pareja por este importante paso.

Reali y Bankoff hicieron pública su relación hace aproximadamente dos años. Desde entonces, han compartido con sus seguidores algunos detalles de su vida en pareja, mostrando una etapa marcada por la estabilidad y los planes a futuro. De hecho, en 2024 ambos expresaron su deseo de formar una familia y consolidar su romance en el altar.

Cachaza acepta anillo de compromiso de su novio André Bankoff.

