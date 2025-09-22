Carol Reali, conocida en el Perú como Cachaza, sorprendió este fin de semana a sus miles de seguidores al anunciar su compromiso con el actor brasileño André Bankoff, con quien mantiene una relación desde 2023.
El romántico momento se dio durante un viaje a Porto de Pedras, en el estado de Alagoas, Brasil, donde Bankoff se arrodilló para pedirle matrimonio a la exchica reality. Cachaza, emocionada, compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram, luciendo el anillo de compromiso y sellando la propuesta con un tierno beso.
“¡SIIIIIIIIIIIIIII! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”, escribió la modelo y excompetidora de Esto es Guerra.
La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde influencers como Mafer Neyra, Daniela Núñez Dodero y Tati Calmell, así como el conductor Renzo Schuller, felicitaron a la pareja por este importante paso.
Reali y Bankoff hicieron pública su relación hace aproximadamente dos años. Desde entonces, han compartido con sus seguidores algunos detalles de su vida en pareja, mostrando una etapa marcada por la estabilidad y los planes a futuro. De hecho, en 2024 ambos expresaron su deseo de formar una familia y consolidar su romance en el altar.
