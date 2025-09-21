El ídolo mexicano Emmanuel regresa a Lima este 8 de noviembre con su gira internacional “Toda la Vida Tour”, que llegará al Arena 1 de San Miguel. Más que un concierto, se trata de un reencuentro cargado de emociones para el artista, quien vivió parte de su adolescencia en el Perú y asegura que nuestro país marcó su vida personal y musical.

Entre los 10 y 15 años, Emmanuel residió en Lima y Chosica, donde descubrió ritmos criollos y afroperuanos que influyeron en su carrera. En diversas entrevistas ha recordado con afecto que su grupo favorito eran Los Morochucos, y que considera al vals peruano como uno de los estilos más dulces de América Latina.

Su vínculo con el Perú también estuvo ligado a los viajes junto a su padre, Raúl “Rovira” Acha, entonces gerente de la Plaza de Toros de Acho. Aquellas experiencias lo llevaron a conocer ciudades como Trujillo, Chiclayo, Arequipa e Iquitos, y a valorar la diversidad cultural de nuestro país. “Perú fue para mí tan importante como México y España”, declaró en una ocasión.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y un repertorio de clásicos como “Toda la vida”, “Bella señora”, “Tengo mucho que aprender de ti” y “Sentirme vivo”, Emmanuel promete ofrecer una velada inolvidable en Lima, donde sus seguidores podrán disfrutar de un show que combina nostalgia, energía y el legado de una de las grandes voces de la música latina.

Datos del concierto