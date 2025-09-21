El afamado artista urbano Daddy Yankee ha causado revuelo en Lima con una visita no anunciada, la cual se volvió viral en las redes sociales.

El “Big Boss”, conocido por éxitos como “La Gasolina”, fue visto en el Centro de Lima y Miraflores, donde interactuó de forma cercana con sus seguidores , causando un alboroto que rápidamente.

La presencia de Daddy Yankee en la capital peruana (Lima), su primera desde su gira de despedida en 2022, ha generado múltiples especulaciones.

Aunque no hay confirmación oficial, se rumora que su viaje podría estar relacionado con una posible participación en el “Salsa Lima Festival 2025” o incluso un concierto religioso, dado su reciente conversión al cristianismo. No obstante, no hay nada confirmado por el cantante ni sus representantes.

Disputa legal

A pesar de su visita a Perú, el artista enfrenta una compleja situación personal. Actualmente, está inmerso en una batalla legal con su exesposa, Mireddys González.

Daddy Yankee ha demandado a González y a su excuñada, Ayeisha González, por supuesta mala gestión financiera, destrucción de documentos y difamación. El cantante alega que sus empresas, como El Cartel Records y Los Cangris, Inc., sufrieron pérdidas millonarias debido a una gestión negligente.

La demanda inicial, presentada en diciembre de 2024, acusaba retiros de dinero no autorizados y la eliminación de archivos de la compañía sin su consentimiento. Posteriormente, el artista ha agregado una demanda adicional de 250 millones de dólares por difamación. Mientras la controversia legal se desarrolla, los fanáticos en Lima esperan con ansias cualquier noticia sobre los futuros proyectos de la leyenda del reggaetón en el país.